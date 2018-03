Tweede Kamer stemt in met afschaffen van referendum

De Tweede Kamer wil het raadgevend referendum afschaffen. Na een hoofdelijke stemming schaarde een meerderheid (76 Kamerleden voor, 69 tegen) zich donderdag achter dit kabinetsvoorstel. In het regeerakkoord was al afgesproken dat het referendum zou verdwijnen. Oppositiepartijen van links tot rechts hekelden de afgelopen weken de snelle afschaffing, zonder evaluatie en poging om het referendum te verbeteren. Ook het besluit van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om de afschaffing zelf uit te sluiten van een referendum kreeg veel kritiek, zelfs van de SGP, die principieel tegen referenda is. Het wetsvoorstel gaat nu naar de senaat, die het naar verwachting zal steunen.

