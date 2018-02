PSV’er Lozano mist duel tegen Feyenoord

PSV-spits Hirving Lozano is door de tuchtcommissie van de KNVB geschorst voor vier wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk. De Mexicaan mist hierdoor de topper tegen Feyenoord komende zondag.

Lozano kreeg vorige week een rode kaart, omdat hij tijdens de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen de speler Lucas Woudenberg in het gezicht sloeg. Zijn team stond voor de rode kaart voor met 2-1, maar incasseerde in de 82e minuut een gelijkmaker en speelde uiteindelijk 2-2 tegen het Friese team. Lozano kan in beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie, maar is automatisch uitgesloten voor het duel tegen Feyenoord.

PSV is koploper in de Eredivisie, met vijf punten voorsprong op Ajax. Feyenoord staat op de vierde plek en staat een punt voor op FC Utrecht.

Correctie (23 februari 2018): in de vorige versie van dit artikel stond dat scheidsrechter Dennis Higler geraakt werd door Lozano. Dit is onjuist: sc Heerenveen-speler Lucas Woudenberg ontving de klap.