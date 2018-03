Plan International ontslaat medewerkers om misbruik kinderen

Bij hulporganisatie Plan International hebben in een jaar tijd zes bewezen gevallen van seksueel misbruik met kinderen plaatsgevonden. Ook werden negen meldingen gedaan van seksueel wangedrag tegen volwassenen. Dat maakte de organisatie, waarvan het hoofdkantoor in Engeland is gevestigd, woensdag bekend in een e-mail aan donateurs.

Het misbruik had plaats tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. In vijf gevallen gaat het om een strafbaar feit waarvan aangifte is gedaan, zo blijkt uit intern onderzoek van de organisatie. De zes verantwoordelijke personen zijn ontslagen. Er zijn geen Nederlandse medewerkers bij betrokken, zegt Plan Nederland.

Donderdagavond zegt een woordvoerder van de Nederlandse tak van de hulporganisatie dat 165 donateurs hun bijdragen hebben stopgezet. Plan Nederland heeft 100.000 mensen die regelmatig geld geven. In een doorsnee maand heeft de organisatie ongeveer vijfhonderd opzeggingen en krijgt ze duizend nieuwe donateurs erbij. Geen van de bedrijven die met Plan Nederland samenwerkt, heeft zijn steun opgezegd.

Plan International, het vroegere Foster Parents Plan, is actief in 75 landen, met 10.000 eigen medewerkers en duizenden vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties. De organisatie legt zich toe op hulp aan kinderen. Een woordvoerder wil niet zeggen in welke landen het misbruik heeft plaatsgevonden. Ook wil hij niets kwijt over de aard van het misbruik. (NRC)