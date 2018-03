De eerste Pako – Car Chase Simulator was briljant in zijn eenvoud. Je zat gevangen in een automatisch versnellende pixelige auto zonder remmen en moest politiewagens te vlug af zijn. Hoe langer je dat deed, hoe meer punten je scoorde, waarmee je nieuwe levels en voertuigen kon kopen. Opvolger Pako 2 neemt dat verbluffend simpele doch vermakelijke concept over en brengt het naar een hoger niveau. Dat begint al bij het opstartscherm met gezandstraalde jaren tachtig graphics, Stranger Things-soundtrack en storende statische lijnen alsof je een VHS-band bekijkt. Pako 2 is grimmiger dan zijn oudere broertje die leentjebuur speelt bij de mierzoete Micro Machines-franchise. Want niet alleen heb je in deze game veel meer bewegingsvrijheid – grappig genoeg juist doordat je nu ook kunt remmen; je kunt die vervelende oneindige stroom aan politiewagens ook onder vuur nemen. Let wel, Pako 2 is meer dan een veredelde drive-by-shooting. Door afwisselende missies – bijvoorbeeld het taxiën van zware jongens naar toekomstige plaats delict - aan te bieden geeft ontwikkelaar Tree Men Games de gebruiker een veel houdbaardere spelervaring. Pako 2 gaat verder dan alleen rondrijden tot je tegen een boom of een smeris aan botst, ontploft en opnieuw moet beginnen. Deze game giet Grand Theft Auto en Crazy Taxi in een innovatief vuig 3D-sausje. Daar krijg je niet snel genoeg van.

Pako 2 iOS 1,99 euro ●●●●●