Oud-medewerker Trump bekent liegen tegen FBI

Een belangrijke medewerker in het verkiezingsteam van Donald Trump, Rick Gates, heeft vrijdag bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan financiële samenzwering (witwassen) en liegen tegen de Amerikaanse overheid. Gates zal tevens meewerken aan het grote Rusland-onderzoek door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij krijgt in ruil waarschijnlijk strafvermindering in het witwasonderzoek.

Speciaal aanklager Robert Mueller diende in oktober een aanklacht in tegen Gates en een andere hoge campagnemedewerker, Paul Manafort, vanwege het witwassen van miljoenen dollars. Ze zeiden toen onschuldig te zijn. Donderdag kwam Mueller met een set nieuwe aanklachten, onder meer vanwege financiële fraude. Gates en Manafort zouden tussen 2010 en 2014 meer dan 30 miljoen dollar (ruim 24 miljoen euro) hebben witgewassen door te sjoemelen met belastingaangiftes.

Naast de samenzwering heeft Gates ook bekend te hebben gelogen tegen de FBI, in een verhoor eerder deze maand. De Amerikaan sprak daarbij niet de waarheid over een ontmoeting die hij had met Manafort en een lobbyist. Hij kan daar volgens persbureau Reuters bijna zes jaar cel voor krijgen.

Strafvermindering in ruil voor medewerking Rusland-onderzoek

Met de aanklacht, die inhoudelijk niets te maken heeft met het Rusland-onderzoek, heeft Mueller Gates onder druk gezet om mee te werken aan datzelfde Rusland-onderzoek. De speciaal aanklager onderzoekt de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen en de vraag of Trump en zijn campagneteam hier iets mee te maken hebben. De Russen braken onder meer in op de mailservers van de Democraten en publiceerden belastende informatie over Hillary Clinton via WikiLeaks. Door betrokkenen bij de Republikeinse campagne aan te klagen voor andere delicten en hen strafvermindering aan te bieden, wil hij de oud-medewerkers ertoe zetten bekentenissen af te leggen over de gang van zaken rond de presidentverkiezingen.

Gates is niet de eerste die bekend heeft zich schuldig te hebben gemaakt aan liegen tegen de FBI. Trumps eerste veiligheidsadviseur Michael Flynn ging hem al voor. Ook bleek dat George Papadopoulos, een voormalige adviseur van Trump op het gebied van buitenlands beleid, meewerkt aan het onderzoek van Mueller in ruil voor strafvermindering.

Rol Gates in Trump-campagne

Gates was vooral belangrijk voor Trump bij het binnenhalen van de Republikeinse presidentsnominatie. Hij vloog daarbij van staat naar staat in een poging gedelegeerden achter Trump te krijgen. Het ontslag van Manafort in augustus 2016, nadat uitkwam dat hij lobbyactiviteiten voor de partij van oud-president Janoekovitsj van Oekraïne niet had opgegeven, leidde ook tot het vertrek van zijn partner Gates.