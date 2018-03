GeenStijl en twee mannen vervolgd om seksvideo Paay

Justitie vervolgt website GeenStijl voor het verspreiden van de plasseksvideo van Patricia Paay. Ook twee mannen moeten voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland bevestigt dat het een strafzaak voorbereidt. Over de twee verdachten wil een woordvoerster nog niet meer kwijt. De politie verhoorde in 2017 mannen uit Beverwijk en Lelystad, maar of zij degenen zijn die voor de rechter moeten verschijnen wil het OM niet zeggen. Aan de tenlastelegging wordt nog gewerkt. Justitie beschuldigt de verdachten van smaad, maar mogelijk komen daar nog andere feiten bij. (ANP)