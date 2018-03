Op zoek naar pizzapunten

De dag zit er eindelijk op voor de slijmerige hoofdpersoon van Slime Pizza. De geleiachtige intergalactische pizzabezorger is klaar om lekker te ontspannen in zijn ruimteschip en de restjes van de dag op te slobberen. Totdat de baas boos opbelt. Je moet nog een klus klaren: een kokosnootpizza bezorgen op de planeet Kontula13. Het had net zo goed een Pizza Hawaii kunnen zijn, want er zit een vies luchtje aan deze laatste bezorging. Nadat de boordcomputer het plotseling begeeft, stort je neer op een onbekende planeet en moet je – hongerig als je bent – op zoek gaan naar je pizzapunten. Het verhaal van Slime Pizza is zo heerlijk vreemd dat het alleen maar uit de koker van samenwerkende gamestudio’s Nitrome en Neutronized kan komen. Die weten altijd pareltjes van retrogames in elkaar te draaien. Door te slepen op het scherm, slinger je de groene blubberprop tegen muren en plafonds aan om verder te komen. Wespen, honden en cirkelzagen zijn de gevaarlijkste obstakels. Maar hoe origineel kan– of moet je zijn in het retrogenre? De charme van deze spellen ligt in het stelen en opnieuw verpakken van nostalgie. Elke retrogame die zichzelf en zijn publiek serieus neemt kan niet zonder zijn fanservice aan oudere gamers. Gelukkig is Slime Pizza vreemd genoeg om elke leeftijdsgroep te bedienen.

Slime Pizza Android, iOS Gratis ●●●●●