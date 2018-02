OM betaalde anderhalve ton aan weduwe Mieremet

Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 ruim anderhalve ton betaald aan Ria E., de weduwe van de vermoorde crimineel John Mieremet. Het OM bevestigt dat vrijdag tegenover NRC, nadat het programma Zembla als eerste met het nieuws was gekomen. Het ging volgens justitie om een vergoeding van kosten die E. had gemaakt bij het afstaan van de erfenis van Mieremet.

E. werd verdacht van het witwassen van die erfenis, volgens justitie vermogen dat de in 2005 doodgeschoten Mieremet had verkregen uit drugs- en wapenhandel. De weduwe ontliep vervolging en een mogelijke celstraf van vier jaar door met het OM af te spreken dat zij de erfenis – met een waarde van zo’n 6,5 miljoen euro – zou afstaan.

Onderdeel van de schikking was dat justitie de kosten zou vergoeden die E. moest maken om het vermogen te kunnen afstaan. Zo moesten panden en bedrijven die bij Mieremets erfenis zaten, worden geveild. Tijdens de onderhandelingen over de schikking, die tien jaar duurden, bleven bovendien “de facturen voor de ondernemingen en panden binnenkomen”, schrijft E.’s advocaat Mark Teurlings in een verklaring. Het OM nam ook E.’s kosten voor juridische bijstand voor zijn rekening.

‘Rand van de afgrond’

Aanvankelijk zou de vergoeding 200.000 euro bedragen. Omdat het OM later nog extra facturen binnenkreeg, heeft E. uiteindelijk 156.417,84 euro ontvangen. Het OM vindt het alleszins redelijk dat E. dit bedrag heeft gekregen. Een woordvoerder van justitie:

“Ze heeft telkens met ons meegewerkt, dus hebben we haar kosten vergoed. We wilden haar naar de rand van de afgrond duwen, maar niet eroverheen. We wilden haar niet in de schulden achterlaten.”

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vindt dat het OM juist heeft gehandeld. De gang van zaken rondom het afpakken van de erfenis was volgens de bewindsman “conform de richtlijnen”, zei hij tegen persbureau ANP.

Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks zetten wel hun vraagtekens bij de schikking. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) sprak tegenover Zembla van “rechtsongelijkheid”. “Een kleinere dief krijgt heus geen onkostenvergoeding.” Grapperhaus beantwoordt later vragen van Kamerleden over de kwestie.

Correctie (23 februari 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Ferdinand Grapperhaus minister is namens de VVD. Hij bewindsman namens het CDA. Dit is hierboven aangepast.