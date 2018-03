O-Ghouta snakt naar bestand

Na een week van bombardementen in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta, waarbij volgens lokale bronnen ruim 400 doden zijn gevallen, probeert een aantal lidstaten een wapenstilstand voor dertig dagen te bewerkstelligen via de Verenigde Naties. Deze vrijdagmiddag zou de Veiligheidsraad naar verwachting stemmen over een resolutie van deze strekking, die was ingediend door Koeweit en Zweden.

Rusland, de grote beschermheer van het bewind van de Syrische president Assad dat Oost-Ghouta bombardeert, lag echter vrijdagochtend nog dwars. De Russische VN-gezant Vassili Nebenzia probeerde de resolutie af te zwakken. In plaats van een onmiddellijk staakt-het-vuren wil Rusland de partijen slechts oproepen „de vijandigheden zo spoedig mogelijk te staken”. De partijen zouden verder moeten streven naar „een humanitaire pauze” van dertig dagen. Rusland heeft vetorecht in de Veiligheidsraad.

Donderdag kwamen er weer schokkende beelden naar buiten over ontredderde burgers in Oost-Ghouta, wier huizen net waren verwoest. Wanhopig brachten sommigen hun gewonde kinderen naar de weinige, nog functionerende klinieken. Andere kinderen overleefden de inslag van de bommen niet. Te zien was ook een vrouwelijke arts, die het bij binnenkomst van weer nieuwe gewonde kinderen te veel werd en op haar knieën in huilen uitbarstte. In Oost-Ghouta zouden nog 400.000 mensen verblijven.