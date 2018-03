Nee, de remedie is erger dan de kwaal „In een rechtsstaat behoort de onafhankelijke rechter te bepalen wat wel en wat niet maatschappelijk en juridisch aanvaardbaar is.” Niet de overheid of bedrijven. Michiel Steltman, Stichting Digitale Infrastructuur Nederland in NRC

Nee, nepnieuws pak je aan met transparantie: door zo veel mogelijk informatie beschikbaar te maken „Het recht op informatie is samen met het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting een grondrecht. In combinatie beschermen zij burgers tegen machtsmisbruik. Overheden die informatie niet actief delen, hinderen het vertrouwen in het openbaar bestuur.” Arjan El Fassed, Open State Foundation, op Medium

Nee, het is aan media zelf om vast te stellen wat feiten zijn en wat niet „Het helpt niet om dit soort sites te verbieden. Het versterkt juist het gevoel dat men dingen verborgen wil houden.” ​Géraldine Woessner, radiojournalist Europe1 in Nieuwsuur

Nou, fact checken helpt niet tegen nepnieuws Nepnieuwsstukken „zijn niet bedoeld om te informeren, maar om twijfel aan instituties te zaaien, om nieuwssites af te leiden en te overspoelen met tegenstrijdige en verwarrende informatie. Als nepnieuws niet over feiten gaat, maar over macht, dan zal onafhankelijke fact-checking alleen dat niet oplossen.” Brooke Borel, journalist en factcheck-expert, op FiveThirtyEight

Ja, de openheid van de democratie wordt misbruikt om politiek en media te ondermijnen De Franse overheid neemt maatregelen die in verkiezingstijd platformen verplichten transparant te zijn over de identiteit van auteurs, degenen die hen aansturen en de financiering. President Macron in een nieuwjaarstoespraak over persvrijheid, illiberale democratie en nepnieuws

De feiten ontbreken in deze discussie, er is weinig bekend over invloed en omvang van desinformatie „Er zijn talloze studies naar nepnieuws, maar ze gaan nauwelijks over de omvang van het fenomeen en de invloed ervan op de samenleving. Ik maak me zorgen dat nu beleid wordt gemaakt op basis van beperkte informatie.” Peter Burger, nepnieuwsonderzoeker (Universiteit Leiden), in NRC

