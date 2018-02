Maximale celstraf geëist in kasteelmoord België

In de geruchtmakende moordzaak op een kasteel in West-Vlaanderen heeft het Openbaar Ministerie in België de maximale gevangenisstraf van dertig jaar geëist tegen de hoofdverdachte, de arts André Gyselbrecht. Het OM eiste tegen de Nederlandse medeverdachten Evert de C. en Franciscus L. respectievelijk 28 jaar en 24 jaar cel. Tegen de vierde verdachte Pierre Serry werd 26 jaar cel geëist, meldt de Vlaamse tv-zender VTM.

De rechtszaak in Brugge draait om de moord gepleegd in 2012 op kasteelheer Stijn Saelens uit Wingene. Tijdens het proces bekende zijn schoonvader Gyselbrecht dat hij opdracht had gegeven voor de moord. Zijn schoonzoon Saelens zou incest gepleegd hebben met zijn kleinkinderen. In oktober 2011 dienden Gyselbrecht en zijn dochter een aanklacht in. Daar gebeurde uiteindelijk weinig mee. Toen Saelens in 2012 met zijn gezin naar Australië wilde emigreren, beraamde zijn schoonvader een moordplan.

Dochter Elisabeth Gyselbrecht, de vrouw van Saelens, liet voor de eis van het OM werd uitgesproken weten dat ze haar vader vergeeft.

“Ik begrijp waarom hij zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat wat hij gedaan heeft niet uit eigenbelang is. Wel om mij en de kleinkinderen te beschermen.”

Nederlandse verdachten hielpen bij moordplan

De Nederlandse verdachten hielpen volgens justitie in België bij het moordplan. De Zeeuw Evert de C. speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, de oom van Tilburger Franciscus L. Die laatste zou de huurmoordenaar naar het kasteel van Saelens hebben gebracht en hebben geholpen bij het begraven van het lijk. De Belg Pierre Serry, eerder veroordeeld voor drugssmokkel, was tussenpersoon bij het beramen van de moord.

Volgende week krijgen de advocaten van de twee Nederlandse verdachten het woord.