Martelingen Goeree-Overflakkee: 15 jaar cel

De twee hoofdverdachten in de martelingzaak op Goeree-Overflakkee moeten vijftien jaar de cel in. De rechtbank in Rotterdam bevond Jaap S. (29) en Lionel van G. (25) vrijdagmiddag schuldig aan onder meer poging tot doodslag, mishandeling en verkrachting. Vier andere verdachten kregen straffen tot zes jaar cel.

S. en Van G. speelden volgens de rechtbank de hoofdrol bij de marteling van drie mannen in de zomer van 2016. De slachtoffers werden onder meer geslagen, bewerkt met een stroomstootwapen en bedreigd met het afknippen van vingers en tenen.

Het motief was in twee gevallen de – onterechte – aanname dat de slachtoffers pedoseksueel waren. Bij de derde man was het de verdachten om geld te doen. Het duurde lang voor één van de verdachten naar de politie stapte, omdat de verdachten hadden gedreigd met wraak. Alle drie de slachtoffers kampten met psychische problemen of verstandelijke beperkingen. Twee zaten in een begeleidwonenproject.

Seks met seropositieve man

Eén slachtoffer werd drie weken lang mishandeld. De verdachten kwamen elke dag thuis bij hem langs. Deze man werd verkracht met een honkbalknuppel, beschoten met een airsoftwapen, gedwongen een bierfles in zijn anus te duwen, gewurgd, met zijn hoofd in vuil afwaswater geduwd, gewaterboard en gedwongen uitwerpselen te eten. S. en Van G. lieten hem ook seks hebben met een seropositieve man. Het slachtoffer raakte niet besmet. De man met wie het slachtoffer seks had, stond niet terecht.

Eind januari eiste het Openbaar Ministerie zestien jaar cel tegen beide hoofdverdachten. Dat de uiteindelijke straf een jaar lager uitvalt, komt doordat een aantal aanklachten voor verkrachting niet bewezen kon worden. In die gevallen werden S. en Van G. veroordeeld voor aanranding.

Het OM sprak vorige maand zijn zorgen uit over het sadistische karakter van de misdrijven. Daar was de rechtbankvoorzitter het vrijdag mee eens:

“Een rode draad in het hele dossier is het genoegen dat de verdachten ontleenden aan de mishandelingen, verkrachtingen en vernederingen. Meerdere slachtoffers en medeverdachten spreken in dit verband van sadisme. Dat is inderdaad een woord dat de lading dekt.”

Medeverdachte Tommie M. (27) moet van de rechtbank zes jaar de gevangenis in. Hij had volgens de rechtbank “een groot aandeel in het buitensporige geweld tegen twee van de slachtoffers”. Hij gebruikte het stroomstootwapen het meest en dreigde één van de slachtoffers de tong af te snijden. Justitie had ook zes jaar cel geëist.

Martelingen gefilmd

Jerry den B. (45), die veel martelingen filmde met zijn mobiele telefoon en zo voor bewijsmateriaal zorgde, werd veroordeeld tot 2 jaar en 11 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk.

Lagere straffen waren er voor Richard B. (28) en Denise K. (28). Die eerste gebruikte zelf geen geweld, maar was wel betrokken bij de afpersing van één van de slachtoffers, die gedwongen werd een telefoonabonnement af te sluiten voor de hoofdverdachten. B. moet na aftrek van zijn voorarrest nog 39 dagen de cel in. Ook krijgt hij 120 uur taakstraf. K., ten tijde van de mishandelingen de vriendin van Jaap S., kreeg een werkstraf van 90 uur omdat ze een slachtoffer heeft geschopt, geslagen en getaserd.