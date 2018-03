Man opgepakt om mishandeling jeugdtrainer

De politie heeft donderdagavond een 18-jarige man uit Dordrecht opgepakt om de mishandeling van een jeugdtrainer in Zwolle vorige week. De man werd donderdag herkend bij een andere Zwolse voetbalvereniging, meldt de politie. Of de arrestant met de mishandeling te maken heeft, moet nog blijken.

Vorige week woensdagavond werd de 22-jarige jeugdtrainer Uwais Goelab door vier of vijf jongens in elkaar geslagen ten overstaan van twintig jeugdspelers van amateurclub SV Zwolle. Volgens De Stentor, die maandag over het incident schreef, hadden de aanvallers mutsen en capuchons op en knuppels en een mes bij zich. Met de knuppels zouden ze op Goelabs armen, rug en benen hebben geslagen en één jongen zou hem tegen het hoofd hebben geschopt.

De pupillen die getuige waren van de mishandeling hoorden bij het team voor jongens onder de 13 jaar. De volwassenen die kwamen aanrennen vormden een menselijk schild tussen hen en de belagers en brachten hen naar de kleedkamers. Toen de politie arriveerde, waren de aanvallers weg.

Kettinkje

De politie onderzoekt ook of de mishandeling verband houdt met een incident in december 2017. Toen vond een vechtpartij plaats bij een wedstrijd in de Zwolse WRZV-hallen tussen de jeugdteams van FC Panya en Young Boys. Een Panya-speler, een neef van Goelab, zou een kettinkje hebben kapotgetrokken van een speler van Young Boys. Goelab, trainer bij FC Panya, zou hebben willen bemiddelen, maar raakte gewond.

Goelab zei tegen De Stentor dat hij een van de aanvallers van vorige week herkende van het incident in december. De politie onderzoekt of de opgepakte man daar ook bij betrokken was.