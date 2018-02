Kjeld Nuis wint ook goud op 1.000 meter

Raketstart

Een raketstart op de 1.500 meter met een eerste ‘sprintersrondje’ van 25,0 leidde hem naar zijn eerste goud. „Het is niet moeilijk om mijn vorm vast te houden”, vertelde hij voor de 1.000 meter, die pas tien dagen na zijn eerste olympische optreden was. „Ik zit er nog steeds lekker in.”

In de eerste helft van de achttien ritten was de snelste tijd voor de Zuid-Koreaan Cha Min-kyu. De verrassende zilveren medaillewinnaar van de 500 meter (34,41) kwam tot 1.09,27. Na de dweil dook de Duitser Nico Ihle als eerste onder de 1.09, de Amerikaan Joey Mantia kwam tot 1.08,56. Shani Davis, wereldrecordhouder en tweevoudig olympisch kampioen, verloor zijn laatste olympische race van de Japanner Takuro Oda. De Koreaan Kim Tae-yun zette de Gangneung Oval op z’n kop in 1.08,22.

En toen kwamen de grote drie. Lorentzen declasseerde de opnieuw tegenvallende Koen Verweij en kruiste in de laatste ronde over de Nederlander heen: 1.07,99 om 1.09,14. Verbij versloeg wel de Canadees Vincent De Haître maar kwam in 1.08,62 uiteindelijk niet verder dan de zesde plaats. Nuis wist in de slotrit tegen de Fin Mika Poutala precies wat hij moest doen. „Kut” noemde hij dat gevoel vooraf. En dan ook nog een valse start. Een lastige laatste kruising. Maar hij deed wel wat hij moest doen. Goud.

„De zenuwen gierden door m’n lijf”, zei Nuis na afloop tegen de NOS. „Megavet, zó kicken. Ik had hier zo op gehoopt. Ik ben zo supertrots. Het is gewoon gelukt. Ik heb er gewoon twee.”