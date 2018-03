Bouwer Heijmans buigt zwaar verlies om in winst

Na een dramatisch verlopen 2016 heeft bouwbedrijf Heijmans vorig jaar weer winst gemaakt. Het concern behaalde een nettoresultaat van 20 miljoen euro, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers. Een jaar eerder verloor Heijmans nog 110 miljoen euro. Afgelopen zomer noteerde het bedrijf voor het eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers.

Dat Heijmans 2017 positief afsluit, komt vooral doordat het bedrijf problemen bij een aantal grote bouwprojecten wist op te lossen. Zo legde Heijmans een conflict bij met de provincie Noord-Holland over de aanleg van de provinciale weg N23, en bood de rechter een uitweg in een ruzie tussen Heijmans en diezelfde provincie over de Wilhelminasluis in Zaandam.

Ook trok Heijmans zich terug uit het consortium dat het nieuwe RIVM-gebouw moet gaan neerzetten - een project dat jaren vertraging heeft opgelopen en miljoenen euro’s meer kost dan aanvankelijk gepland.

Heijmans zag de omzet afgelopen jaar licht stijgen, van 1,37 miljard euro naar 1,40 miljard euro. Het bedrag aan opdrachten dat het bedrijf heeft uitstaan, bleef ongeveer gelijk op 1,89 miljard euro.

Heijmans profiteerde ook van de drukke woningmarkt. (NRC)