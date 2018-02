Opnieuw: Jaap was trouw

Gepensioneerd hogeschool-docent Jaap Trouw (67) stond voorjaar 1958 op de hoek van de Werfstraat en het Scheepsbouwplein in Alblasserdam.

„Ik was van de School met den Bijbel onderweg naar huis. Wij woonden op de Oost Kinderdijk. Mijn vader was predikant in de Nederlands Hervormde kerk. Hij was confessioneel: dus niet zwaar in de leer. Toch voelden mijn twee jongere zussen en ik de druk om het goede voorbeeld te geven. Op zondag zwemmen was voor ons bijvoorbeeld niet toegestaan. De opvoeding liet mijn vader aan mijn moeder. Zelf was hij veel op pad voor de gemeente. Moeder hield veel van ons en begreep ook goed mijn situatie. Het werd meestal niet uitgesproken, maar ik voelde overal in het dorp verwachtingen. Lang vond ik mijn naam ook lastig. Jaap Trouw: Bam! Bam! Zo kortaf.

Pas toen ik op mijn 21ste het onderwijs inging, begreep ik dat de betekenissen ‘trouw zijn’ en ‘doen-wat-je-belooft’ juist goed met mij accordeerden. Leerlingen zeiden ‘meneer Trouw’. Dat gaf mij het besef van verantwoordelijkheid. Lesgeven was geen bijbaantje. Ik had inmiddels een periode van bevochten vrijheid achter de rug: middelbare school in Dordrecht, al vroeg zonder ouders op bromfietsvakanties. Ik vond het lastig om in twee werelden te leven. Op de foto zie ik een brave jongen, die met een open, blije blik naar de wereld kijkt. De kleren zijn gemaakt door mijn moeder. Wij hadden het destijds niet echt breed, mijn vader had een studieschuld. Pas in de jaren zestig werd dat beter. Wie de fotograaf was weet ik niet. Maar door die blije blik denk ik te weten dat mijn moeder de foto heeft gemaakt.”

