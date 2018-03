Opnieuw levenslang geëist voor 3 roofmoorden broers

Levenslang is de enige passende straf voor Admilson (33) en zijn broer Marcos R. (32) uit Hoogeveen. Advocaat-generaal Maria Wehl eiste dit donderdag in hoger beroep voor drievoudige roofmoord. Volgens haar doet alleen levenslang recht aan de „gruwelijke feiten” en „verschrikkelijke moorden.”

De rechtbank in Assen veroordeelde Marcos R. eerder tot dertig jaar cel. Admilson kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.

Ex-militair Admilson schoot in november 2012 in een bos bij Dwingeloo wandelaar Berend Smit (55) dood. Hij vuurde meerdere kogels op het slachtoffer af en verborg het lichaam met zijn broer in een greppel. Het OM meent dat Admilson iemand wilde „uitschakelen” en niet alleen beroven. In 2013 wurgde het tweetal het echtpaar Veenendaal (beiden 77) in hun bungalow in Exloo. De broers waren uit op geld.

Het OM meent dat in beide gevallen sprake was van voorbedachten rade en dat het aandeel van beide broers even groot is. Het hof doet op 15 maart uitspraak. (NRC)