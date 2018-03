Gouverneur Florida wil agent op elke school

De gouverneur van Florida, Rick Scott, heeft vrijdag een reeks maatregelen aangekondigd om mass shootings op scholen in de toekomst te voorkomen. Het plan, dat een half miljard dollar kost, komt ruim een week nadat een 19-jarige ex-leerling in dezelfde staat op zijn oude school zeventien mensen doodschoot.

Scott wil onder meer dat op elke middelbare school een gewapende politieagent komt te staan, en minimaal één per duizend scholieren. Schoolpersoneel moet daarnaast een verplichte training volgen over het adequaat reageren in dergelijke situaties. Scholen ontvangen ook meer geld voor detectiepoortjes, kogelwerend glas en stalen deuren.

Een gewapende agent die tijdens de schietpartij aanwezig was op de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida, deed niets om de leerlingen en docenten te beschermen, bleek vrijdag. De politieman heeft zijn ontslag ingediend.

Geen wapenverbod

De gouverneur pleit ook voor een verhoging van de minimumleeftijd om wapens te kunnen kopen naar 21 jaar, met uitzondering van militairen, hun echtgenoten en agenten. Dat is nu nog 18 jaar. Daarnaast wil hij een verbod op bump stocks, waarmee de schietfrequentie van een wapen kan worden verhoogd. Ook president Trump wil zo’n verbod.

Trump noemde afgelopen week ook het bewapenen van leraren als mogelijke maatregel. “Als je een leraar hebt die weet hoe je met vuurwapens om moet gaan, dan zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen”, zei hij. Gouverneur Scott ziet niets in dat plan. “We hebben goed getrainde agenten nodig. Laat docenten zich concentreren op lesgeven.”

De gouverneur verbiedt niet de verkoop van bepaalde wapens, zoals het semi-automatische geweer AR-15, dat op de school in Parkland werd gebruikt. De Democratische senator van Florida, Bill Nelson, vond daarom dat het plan van Scott getuigt van “zwak leiderschap”: “Scott kiest er opnieuw voor om naar de NRA te luisteren.” Scott is lid van de Amerikaanse wapenlobby NRA.

Porestbeweging

Scott kondigde zijn plan vrijdag aan in een toespraak, waarin hij zei het “zo goed als onmogelijk te maken om een wapen te kopen voor iedereen met psychische problemen”. Hij wil 50 miljoen dollar investeren in psychische hulp voor jongeren. Hij begon zijn toespraak met het noemen van de namen van de zeventien slachtoffers. “Geen enkel plan dat ik vandaag bekendmaak zal ze terughalen.”

De roep om een wapenverbod in de Verenigde Staten lijkt na het drama in Parkland harder te klinken dan na vorige high school shootings. Scholieren die de schietpartij overleefden hebben een krachtige protestbeweging opgezet. Vooral onder jongeren heeft hun woede zich gauw verspreid over het land.