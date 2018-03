Generaal uit Pyongyangkomt naar Pyeongchang

Noord-Korea stuurt een delegatie onder leiding van een hooggeplaatste generaal naar de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen, zondag in Pyeongchang. Het gaat om Kim Jong-chol, voormalig chef van de militaire inlichtingendienst en ondervoorzitter van het centraal comité van de Arbeiderspartij. Kim Jong-chol staat bekend als een hardliner. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de dood van 46 Zuid-Koreaanse zeelieden in 2010. Zij waren aan boord van een fregat dat tot zinken werd gebracht bij een Noord-Koreaanse torpedo-aanval.

De generaal wordt ook in verband gebracht met het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. In 2010 zetten de VS hem op een zwarte lijst, sinds 2016 wilde ook Zuid-Korea hem niet meer ontvangen.

Dat hij nu toch welkom is bij de slotbijeenkomst, is tekenend voor de toenadering tussen de beide Korea’s. Kims komst zal ongetwijfeld weerstand oproepen. Maar hij wordt ook gezien als iemand met voldoende gezag om te kunnen onderhandelen over gevoelige kwesties.

Volgens een regeringswoordvoerder in Seoul blijft Kim Jong-chol drie dagen en staat ook een ontmoeting met president Moon Jae-in op het programma. Ondertussen lijken Zuid-Korea en de VS juist verder uiteen te drijven. Vorige week zegde Noord-Korea een ontmoeting tussen de Amerikaanse vice-president Mike Pence en de zus vant de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op het laatste moment af. Namens de VS zal Ivanka Trump, de dochter van de president, de slotceremonie van de Spelen op zondag bijwonen.