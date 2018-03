Fors hogere winst Volkswagen in 2017

Volkswagen heeft vorig jaar de nettowinst met meer dan de helft zien stijgen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers. De Duitse wagenfabrikant zag de nettowinst met meer dan 50 procent stijgen. Dat op zich is niet verrassend: Volkswagen was fors minder geld kwijt aan het betalen van schadeclaims vanwege het dieselschandaal dan in 2016. Een andere verklarende factor is een recordverkoop van 10,74 miljoen auto’s.

De nettowinst kwam daardoor uit op 4,35 miljard euro, tegenover 2,8 miljard in 2016 - een plus van 55,5 procent. De omzet steeg door de toegenomen autoverkoop van ruim 217 miljard euro naar ruim 230 miljard euro.

Dieselschandaal

Volkswagen was in 2016 nog 7,5 miljard euro kwijt aan het betalen van schadeclaims in de nasleep van het dieselschandaal. Afgelopen jaar was dat nog 3,2 miljard. Het bedrijf schikte onder meer in de Verenigde Staten met het ministerie van Justitie en milieuwaakhond EPA. Volkswagen had zogeheten defeat devices in dieselwagens laten installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot in de testomgeving lager was dan op de weg. De auto’s voldeden daardoor aan eisen ten aanzien van bepaalde stikstofemissie maar stootten in werkelijkheid grotere hoeveelheden uit.

Bezitters van dieselmodellen kregen daarbij een schadevergoeding toegewezen en konden ervoor kiezen hun wagen terug te laten kopen of de sjoemelsoftware te laten repareren. Ook in Nederland konden Volkswagen-rijders hun auto laten repareren. Daarmee is echter het probleem nog niet opgelost: NRC onthulde onlangs dat de auto’s na update nog altijd als sjoemeldiesel kunnen worden aangemerkt.

Daarnaast kwam onlangs aan het licht dat Volkswagen testen met uitlaatgassen heeft uitgevoerd op apen. Het bedrijf wilde daarmee aantonen dat de uitlaatgassen van de gassen niet schadelijk zou zijn voor mens en dier. Het onderzoeken werd uiteindelijk nooit gepubliceerd maar kwam alsnog aan het licht bij het maken van een documentaire over het dieselschandaal.