FC Groningen weet weer niet te winnen

FC Groningen is nog altijd op jacht naar de eerste overwinning van 2018. De ploeg van afzwaaiend trainer Ernest Faber zal die zo fel begeerde zege ook niet in februari boeken. De Groningers speelden vrijdag in de eigen Euroborg met 1-1 gelijk tegen NAC Breda.

De thuisploeg kwam wel nog op voorsprong door een eigen doelpunt van Pablo Mari in de 66ste minuut. De aanvoerder van NAC schoot de bal achter zijn eigen doelman na een voorzet van Django Warmerdam. De 1-1 viel uiteindelijk vijf minuten voor tijd en kwam op naam van spits Mitchell te Vrede.

FC Groningen wacht nu al ruim twee maanden op een zege. Na een overwinning op Sparta (4-0) op 24 december volgden twee nederlagen en vijf gelijke spelen. De ploeg staat wel nog dertiende, met vier punten voorsprong op nummer veertien NAC.

Topper in Jupiler League eindigt onbeslist

De topper tussen NEC en Fortuna Sittard, die beide meedoen om de titel in de Jupiler League, eindigde in 1-1. De ploegen blijven daardoor twee en drie in de competitiestand, maar nummer één Jong Ajax mag niet promoveren. Beide ploegen zien wel FC Emmen en Telstar dichterbij komen. De derby tussen FC Den Bosch en RKC eindigde in 0-0.