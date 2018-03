Enige offerte voor bouwplannen Museum Arnhem is veel te duur

De verbouwing van Museum Arnhem wordt uitgesteld. Voor het bouwkundige deel heeft zich maar één aannemer gemeld, en zijn offerte lag zo’n 75 procent boven de raming. De gemeente heeft de aanbesteding ingetrokken.

Dat heeft het college deze week laten weten aan de gemeenteraad. Museum Arnhem is sinds november 2017 gesloten, voor bouwvoorbereiding en asbestsanering. Zomer 2016 kreeg het Amsterdamse architectenbureau Benthem Crouwel de opdracht voor de verbouwing, waardoor het museum er 550 vierkante meter expositieruimte bij krijgt. Inclusief een nieuw depot en restauratie van het oude pand, een rijksmonument, zou dit 15 miljoen euro kosten.

Analyse

Het college schrijft nu dat het „de komende periode de situatie zal analyseren”. Een woordvoerder: „Klopt de offerte of klopt de raming? Het ligt wel een heel eind uit elkaar.” Daarbij zal ook een second opinion worden gevraagd. Mogelijk wordt wel begonnen met de restauratie van het rijksmonument.

Ook de offertes voor het werktuigkundig bestek en het elektrotechnische bestek, waarvoor zich in totaal drie aannemers inschreven, lagen „gemiddeld 75 procent boven de raming”. De aanbestedingstermijn sloot op 9 februari.

Zand in de motor

Aanvankelijk waren er voldoende inschrijvingen, aldus het college, maar een deel van die inschrijvers trok zich terug. „Een veelgehoorde reden was dat aannemers, door het aannemen van andere klussen, geen tijd meer hadden voor deze klus”, staat in de brief aan de gemeenteraad.

Museum Arnhem zou eind 2019 weer opengaan. Dat gaat nu langer duren.

„Het is een enorme domper, alsof er zand in de motor is gekomen”, zegt museumdirecteur Saskia Bak. Tot de heropening organiseert het museum pop-uptentoonstellingen in de stad en verzorgt het kunsteducatie door naar scholen toe te gaan.