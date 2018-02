‘Een oranje veeg maakt nog geen koude ochtendzon’

Chris König trekt als ‘adventure photographer’ de hele wereld over. Zo reisde hij een half jaar door Zuidoost-Azië, verbleef in de jungle van Peru, zwierf door de woestijn in Marokko en ging op ontdekkingsreis door Schotland in de winter. Zijn fotografieworkshops op IJsland zijn zeer populair. Voor NRC bekeek König alvast de inzendingen voor de fotowedstrijd van deze maand, met als thema ‘Winter’.

„Je ziet dat mensen erover hebben nagedacht”, zegt König. „Het thema is op veel verschillende manieren vastgelegd. Niet alleen met sneeuw en ijs, maar ook door een goed gebruik van kleur of door de keuze van het onderwerp.” Zoals Winter in Fez, van Florine Helmus.

Winter in Fez. Florine Helmus

„Geen standaard sneeuwfoto, maar juist door de kleuren en de heiige achtergrond krijg je toch dat winterse gevoel. Heel subtiel.”

Foto’s met humor zag hij ook. Zoals de twee geiten van Floris Andrea. „Deze is niet alleen erg grappig, maar ook heel gaaf qua compositie. De dieren staan mooi los van de achtergrond. Goed gekaderd op een derde van de onderkant. Mooi beeld, bijna alsof het in scène is gezet. Maar dat zal hier niet het geval zijn geweest.”

Een klein beetje anders

Over compositie gesproken: König kwam flink wat foto’s tegen die wat dat betreft beter hadden gekund. „Zie je een dier, goed scherp gefotografeerd, prachtige kleuren, en dan staat net het onderste deel van de poten er niet op. Zonde. Er zijn veel mooie foto’s die nog veel mooier hadden kunnen zijn wanneer de compositie een heel klein beetje anders was geweest.”

Juist wel goed gekaderd: Wolf in de sneeuw, van Leon Potuit. „Mooi beeld. Goede scherptediepte ook. Enige minpuntje: de sneeuw is net wat aan de overbelichte kant. Maar wel een lekkere winterse foto. Past perfect bij het onderwerp. Maar winterse wildlife-foto’s zijn natuurlijk altijd leuk om naar te kijken.”

Wolf in de sneeuw

Leon Potuit Bird’s View

Roberto ten Hoedt Floris Andrea

Van fotograaf Roberto ten Hoedt – eerder al eens vakjurywinnaar – noemt hij zelfs twee foto’s die eruit springen. Surviving the winter: „Een heerlijk abstracte foto. Mooi zwart-wit, goed scherp, helder in beeld gebracht. Typisch winter, ondanks dat er niet per se een winterelement in zit.” En Bird’s view: „In eerste instantie dacht ik: aardige drone-foto. Maar hoe langer ik ernaar keek, hoe meer ik ’m graag aan de muur zou hangen. Mooie koude kleuren. Heel goed ook, dat hekje onderin en die lijn zo naar boven. Het is het Nederlandse wintergevoel in één eenvoudig beeld.”

Ansichtkaart

Wat König ook opviel: de grote hoeveelheid winterlandschappen. Mooi. Niks mis mee. Maar maak er geen ansichtkaart van. Da’s veel te gelikt. „En probeer niet het hele landschap in één beeld vast te leggen: er is niks om je op te focussen, en alles wordt klein. Zoom eens wat vaker in, isoleer je onderwerp. De details, die wil je zien. Die maken het interessant.”

O ja, nog één ding: „Alsjeblieft, maak geen foto in zwart-wit om vervolgens één plekje in te kleuren. Een koude ochtendzon maak je niet door achteraf een oranje veeg in je beeld te stoppen. Als je een foto bewerkt, probeer het dan tijdloos en neutraal te houden. Zodat je er over vijf jaar ook nog steeds met een goed gevoel naar terug kan kijken.”

U kunt uw foto’s met het thema ‘Winter’ insturen tot vrijdag 2 maart 17.00 uur via nrc.nl/fotowedstrijd.