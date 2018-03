Een draai aan Flappy Bird

De Poolse makers van Arcade Plane 3D, Digital Melody, beloven de speler ‘eindeloos plezier’. Maar alleen de tweede helft van de belofte – ‘plezier’ – blijkt te worden ingelost. Arcade Plane 3D is een eenvoudige arcadegame, die het midden houdt tussen een flightsimulator, Sim City- en Flappy Bird-klonen. Je bestuurt een blokkerige Cessna 172 die rondjes vliegt rond een kleine stad. Door op het scherm te tikken duik je steil naar beneden. Doe je dat op het juiste moment, dan verzamel je sterren. Dat is een riskante onderneming. De hoogte is moeilijk in te schatten, waardoor je vaak neerstort of juist tegen een berg aanvliegt. Hiermee lijkt Arcade Plane 3D wel heel erg op die frustrerende Vietnamese rondfladderende vogel die in 2013 gamers in zijn greep hield.

Met de sterren vul je de benzinetank van het vliegtuig en – als je er genoeg hebt – bereik je het volgende level; dan groeit de stad waar je overheen vliegt weer groter. Sim City maar dan zonder de verantwoordelijkheid over uit elkaar vallende infrastructuur, falend onderwijs of creatieve begrotingen. Arcade Plan 3D geeft een geinige draai aan het Flappy Bird-concept, maar het is de zoveelste keer dat maker Digital Melody dit doet. Eindeloos variëren met dezelfde spelvorm staat niet gelijk aan eindeloos plezier.