Teruglezen dag 15 Winterspelen: Nederland evenaart acht keer goud Sotsji

Nederland evenaart acht gouden medailles Sotsji Door de winst van Kjeld Nuis op de duizend meter langebaanschaatsen sluit Nederland dag vijftien van de Olympische Winterspelen af met acht gouden medailles. Hiermee is het aantal gouden plakken van de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014 geëvenaard. Nederland heeft tot nu toe minder zilveren en bronzen medailles dan vier jaar geleden. De sporters zorgden voor zes zilveren en vier bronzen medailles, tegenover zeven zilveren en negen bronzen in Sotsji. Naast de winst van Nuis waren er vandaag ook andere hoogtepunten: De Duitse ijshockeyers verrasten titelhouder Canada en plaatsten zich in de finale.

Ook bij curling een verrassing, ook hier een domper voor Canada: Zwitserland won in de verliezersfinale

De 15-jarige Russische Alina Zagitova heeft goud gewonnen bij het kunstschaatsen. Medaillespiegel

23 februari 2018 1. Noorwegen 13 14 10 37 2. Duitsland 13 7 6 26 3. Canada 10 8 9 27 4. Verenigde Staten 8 7 6 21 5. Nederland 8 6 4 18 6. Zweden 6 5 0 11 7. Frankrijk 5 4 6 15 8. Oostenrijk 5 2 6 13 9. Zuid-Korea 4 4 4 12 10. Zwitserland 3 6 4 13

Duitse ijshockers verrassen titelhouder Canada Het mannelijke ijshockeyteam van Duitsland heeft voor een verrassing gezorgd door titelhouder en favoriet Canada te verslaan in de halve finale. De Duitsers kwamen voor in de eerste periode (1-0) en bouwden de voorsprong uit tot 4-1 in de tweede periode. In de eindfase lukte het Canada net niet om tot een gelijkmaker te komen: de eindstand werd 4-3. De Duitsers nemen het zondag in de finale op tegen het team uit Rusland, dat Tsjechië met 3-0 versloeg.

Koningshuis ontvangt Nederlandse medaillewinnaars De koninklijke familie zal op vrijdagmiddag 23 maart de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Winterspelen ontvangen op Paleis Noordeinde. Het officiële huldigingsprogramma wordt eerder op de dag georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Grote Kerk in Den Haag. Hier zijn alle atleten, coaches en begeleiders van het Nederlandse team voor uitgenodigd.

Curling: Zuid-Koreaanse vrouwenteam verslaat Japan na verlenging De Zuid-Koreaanse curlingdames hebben een plek in de finale bemachtigd door hun Japanse rivalen na een verlenging te verslaan. De reguliere speeltijd eindigde met de stand 7-7. Na een slechte prestatie van Japan in de verlenging werd dit 8-7 voor het thuisland. Zuid-Korea zal in de finale spelen tegen het Zweedse curlingteam. Dat versloeg het Verenigd Koninkrijk met meer gemak; het werd 10-5.

Zweden wint goud op estafette biatlon De Zweedse mannenploeg heeft vrijdag het goud behaald op de estafette in het biatlon. Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson en Fredrik Lindström legden in 1.15.16,5 de vier keer 7,5 kilometer af en bleven daarmee Noorwegen en Duitsland voor. Vijf keer raak schieten terwijl je hartslag oploopt tot 180: biatlon vergt beheersing over lichaam en geest , schrijft Henk Stouwdam in deze reportage.

Suzanne Schulting krijgt haar medaille Op het Medal Plaza heeft Suzanne Schulting ook haar medaille in ontvangst genomen. Zij won donderdag goud op de 1.000 meter shorttrack. Foto Kim Hong-Ji/Reuters

Nuis krijgt zijn gouden medaille Foto Koen van Weel/ANP Anders dan voor het goud dat hij voor de 1.500 meter won, hoeft Nuis niet naar het Medal Plaza af te reizen. Hij krijgt zijn medaille voor de 1.000 meter direct in de schaatsarena. "Het was zo spannend, ik heb er geen woorden voor", zegt Nuis tegen de NOS. Hij wist in de laatste rit precies welke tijd hij moest verbeteren. "De zenuwen gierden door mijn lijf." Lees ook: Kjeld Nuis wint ook goud op 1.000 meter

Kjeld Nuis viert zijn titel Kjeld Nuis tijdens de 1000 meter mannen in de Gangneung Oval tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Foto Jerry Lampen/ANP

Uitslag 1.000 meter mannen Schaatsen 1.000m mannen . Kjeld Nuis 1.07,95 . Havard Lorentzen + 0,04 . Kim Tae-yun + 0,27 4. Joey Mantia + 0,61 5. Takura Oda + 0,61 6. Kai Verbij + 0,66 7. Shani Davis + 0,83 8. Nico Ihle + 0,98 9. Koen Verweij + 1,19 10. Mitchell Whitmore + 1,22

Goud voor Nuis: 1.07,95 Kjeld Nuis haalt het goud. De laatste rit van de dag, tegen Mika Poutala, gaat snel. Nuis wint de race met 1.07,95 en duikt daarmee met vier honderdsten onder de tijd van de Noor Lorentzen. Het is zijn tweede titel op deze Winterspelen. Koen Verweij tijdens de 1000 meter mannen. Foto Vincent Jannink/ANP De Zuid-Koreaan Cha Min Kyu tijdens de 1.000 meter schaatsen voor mannen. Foto Aris Messinis/AFP KJeld Nuis tijdens de 1.000 meter meter mannen in de Gangneung Oval tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Foto Vincent Jannink/ANP

Verbij voorlopig op plek 5 Kai Verbij schaatst tegen Vincent de Haitre een tijd van 1.08,62 en staat daarmee voorlopig op de vijfde plek. Nu is het de beurt aan Kjeld Nuis, de laatste race van de 1.000 meter.

Lorentzen wint van Verweij, nieuw baanrecord De eerste Nederlander aan de start: in zijn race legt Koen Verweij het af tegen Håvard Lorentzen. De Noor schaatst 1.07,99, de snelste tijd tot nu toe en een nieuw baanrecord. Verweij staat voorlopig zevende. Koen Verweij tijdens de 1000 meter mannen. Foto Vincent Jannink/ANP

Zuid-Koreaan Kim snelste En weer een nieuwe leider: Zuid-Koreaan Tae-Yun Kim rijdt 1.08,22.

Joey Mantia bovenaan, Shani Davis rijdt laatste race De Amerikaanse wereldkampioen op de massasprint, Joey Mantia, klokt 1.08,56 en staat nu bovenaan. In rit 14 rijdt Shani David (35) zijn laatste olympische race. De Amerikaan, die bij de Winterspelen van TUrijn goud won op de 1.000 meter komt in actie tegen de Japanner Takuro Oda. Hij verliest de rit met 1.08,78.

Oda komt uit op dezelfde tijd als Mantia, maar staat op enkele duizendsten tweede op de virtuele ranglijst. Shani Davis rijdt zich warm voor 1.000 meter in de Gangneung Oval. Foto Eugene Hoshiko/AP

Ihle onder de 1.09 Opnieuw een snelste tijd: de Duitser Nico Ihle grijpt de leiding met 1.08,93.

Sneller na de pauze: Whitmore virtueel op één Direct na de pauze gaat het tempo omhoog. De Amerikaan Mitchell Whitmore rijdt 1.09,17 en duikt daarmee onder de tot nu toe snelste tijd van Cha. In de tiende rit beginnen Ignat Golovatsiuk en Daniel Greig allebei met een valse start. Ze komen allebei onder de 1.10 uit, maar blijven op afstand van Whitmore.

Kjeld Nuis in de laatste rit In de ritten na de dweil staan de Nederlanders aan de start. Kai Verbij is nog een outsider, vanwege de blessure en de trainingsachterstand die hij opliep. Kjeld Nuis, die in de laatste race aan bod komt, geldt als favoriet. Nuis zelf wijst Håvard Lorentzen aan als kanshebber. De Noor rijdt dan weer tegen Koen Verweij (16e rit). Lees ook: Twee olympische kampioenen zijn favoriet voor de laatste individuele afstand: Kjeld Nuis en Håvard Lorentzen

Dweilpauze: Zuid-Koreaan Cha aan de leiding De negende rit, de laatste voor de dweilpauze, is verreden tussen Chung Jae-woong en Sebastian Klosinski. De top-3 nu: 1. Cha Min-kyu, 1.09,27

2. Chung Jae-woong, 1.09,43

3. Sebastian Klosinski, 1.09,59 De Zuid-Koreaan Cha Min Kyu tijdens de 1.000 meter schaatsen voor mannen. Foto Aris Messinis/AFP

Vijf ritten gereden: eerste tijd is 1.09,27 Met vijf ritten gereden staat Cha Min-kyu nu virtueel bovenaan, met een tijd van 1.09,27. De Japanner Tsubasa Hasegawa reed een rit eerder als eerste onder de 1.10 met een tijd van 1.09,83.

1.000 meter mannen van start De 1.000 meter schaatsen voor de mannen is gestart. Favoriet is Kjeld Nuis, die op de 1.500 goud pakte. Ook Kai Verbij en Koen Verweij komen in actie. De Nederlandse schaatsers rijden in de laatste ritten, na de dweilpauze: 12:10 uur Håvard Lorentzen tegen Koen Verweij

12:13 uur Kai Verbij tegen Vincent de Haitre

12:16 uur Kjeld Nuis tegen Mika Poutala Na de dweilpauze verschijnt ook de Amerikaanse routinier Shani Davis aan de start.

Verrassing bij curling: Zwitserland verslaat Canada om brons Foto Cathal Mcnaughton / Reuters De Zwitserse curlingmannen hebben in de verliezersfinale brons gewonnen door Canada met 7-5 te verslaan, dat bekend staat als het beste curlingteam ter wereld. De Canadezen wonnen de vorige drie Olympische Winterspelen, maar legden het in een spannende eindfase af tegen de Zwitsers. Dit is de tweede teleurstelling voor curlend Canada. Woensdag verloren de vrouwen in de kwartfinale met 6-5 van het Verenigd Koninkrijk. Het gemengde team was succesvoller: Kaitlyn Lawes and John Morris wonnen vorige week dinsdag goud. Zij waren de eerste winnaars in de nieuwe Olympische discipline. Het Zwitserse mannenteam won vorig jaar geen medailles. De finale wordt zaterdag tussen Zweden en de Verenigde Staten gespeeld.

Russische Zagitova haalt goud De Russische Alina Zagitova. Foto Aris Messinis/AFP De 15-jarige Russische Alina Zagitova heeft goud gewonnen bij het kunstschaatsen. Daarmee heeft zij de eerste gouden medaille behaald voor OAR, de Olympic Athletes from Russia. Zilver ging ook naar een Russin, Evgenia Medvedeva, en brons werd gewonnen door de Canadese Kaetlyn Osmond. Er verandert maar weining in het kunstrijden, de meest bekeken sport tijdens de Olympische Winterspelen. Maar plots is dit jaar muziek van The Beatles en Beyonce te horen. Hoe zit dat? Lees het verhaal van Henk Stouwdam: “Kunstrijden is net als de Winterspelen: groots en meeslepend, maar conservatief.” Lees ook: Geen plek voor erotisch geladen kür in conservatief kunstrijden

Het programma voor vandaag - 6.00 uur: Alpineskiën, combinatie vrouwen

- 8.40 uur: IJshockey, halve finale Tsjechië-Russische team

- 11.00 uur: Schaatsen, 1.000 meter mannen (met Kjeld Nuis, Kai Verbij en Koen Verweij)

- 12.00 uur: Curling, bronzen finale mannen

- 12.25 uur: Langlaufen, 4×7,5 kilometer estafette mannen

- 13.10 uur: IJshockey, halve finale Canada-Duitsland

Goud bij skicross voor Canadese Serwa De 28-jarige Kelsey Serwa heeft goud behaald bij de skicross vrouwen. Vier jaar geleden had de Canadese al een zilveren medaille mee naar huis mogen nemen. Ook de tweede plaats was voor een Canadese: de 26-jarige Brittany Phelan, met wie Serwa in het olympisch dorp een kamer deelt. In totaal heeft het team van Canada intussen al tien keer goud, acht keer zilver en acht keer brons.