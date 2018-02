Daar sta je dan in de vertrekhal van Schiphol, met je zonnepanelen

Halen we Parijs op deze manier wel? Die vraag begint rond de vakantieplanning een nieuwe betekenis te krijgen. Stoten we met al onze mooie reizen naar Australië, Thailand of Amerika niet veel te veel CO2 uit? En werken we daardoor mee aan het missen van de klimaatdoelen zoals we die in het Akkoord van Parijs hebben afgesproken?

Vragen die extra pijnlijk worden als die o zo verdiende zomervakantie wordt besproken. Niet het moment om te horen dat een vlucht naar de Verenigde Staten door een gezin met twee kinderen zomaar 10.000 kilo CO2-uitstoot oplevert.

Of juist wel, dacht voorlichtingscentrum Milieu Centraal. Veel mensen zijn zich volgens deze stichting amper bewust van de milieubelasting door met name het vliegtuig. Wie een verre vliegreis maakt, veroorzaakt daarmee evenveel uitstoot als in de rest van het jaar. Daar sta je dan met je zonnepanelen en je biologische komkommer. Een intercontinentale gezinsvlucht levert vaak tien keer meer CO2-uitstoot op dan de besparing aan uitstoot die de zonnepanelen op het dak gemiddeld opleveren.

Wie niet opziet tegen zulke pijnlijke feiten, kan via de site van Milieu Centraal (klimaatwijsopvakantie.nl) de gevolgen van zijn reis bekijken. De reiziger in spe ziet niet alleen de milieugevolgen van zijn tripje, er worden ook alternatieven geboden. Is Italië niet leuk in plaats van Californië? En blijven we in Europa, dan laat Milieu Centraal zien dat trein of eigen auto heel wat uitstoot scheelt in vergelijking met het vliegtuig.

Compenseren

Wie zijn vliegreis naar een ander continent toch doorzet, kan direct bomen planten om zijn vervuiling te compenseren. Voor een tientje per ton CO2 zit je dan toch lekkerder in het vliegtuig. Maar, om eerlijk te zijn, die jonge aanplant helpt natuurlijk niet om snel de klimaatdoelen te halen.

Volgens het voorlichtingsbureau voorziet de toeristische CO2-meter nu al in een behoefte. En niet alleen bij de mensen die verre reizen willen maken. „We missen bij de berekeningen de fiets”, is de meest gehoorde klacht bij Milieu Centraal. Want het schoonste vervoermiddel staat er, net als de veerboot, nog niet bij.

En wat is er leuker dan op je fietsje in eigen land niet of nauwelijks milieuschade veroorzaken? Die nul zie je graag bevestigd op je computerscherm. Dan ben je die regenbui zo weer vergeten.