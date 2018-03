Canadese mannen missen het podium na nederlaag

De Canadese curlingmannen vallen dit jaar naast het podium. In de kleine finale was Zwitserland te sterk voor de formatie van skip Kevin Koe (5-7). De roemloze aftocht is een enorme verrassing. Canada won de afgelopen drie olympische edities en was ook nu favoriet. Sinds de sport in 1998 weer op het programma kwam, stond Canada altijd op het podium. In 1998 en 2002 was het zilver. De finale gaat zaterdag tussen Zweden en de Verenigde Staten. (ANP)