Chinese toezichthouder grijpt in bij eigenaar verzekeraar Vivat

De Chinese toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen neemt per direct de leiding over verzekeringsgroep Anbang, kondigde het orgaan vrijdagochtend aan. Anbang nam de afgelopen jaren in hoog tempo uiteenlopende bedrijven over, waaronder het Nederlandse Vivat, het moederbedrijf van verzekeraar Reaal, en het Waldorf Astoria Hotel in New York.

In een verklaring zegt de toezichthouder te vrezen dat “illegale activiteiten een serieus gevaar vormen voor de solvabiliteit” van de verzekeraar en daarmee voor de verplichtingen die het bedrijf heeft tegenover zijn klanten. Topman Wu Xiaohui, die sinds afgelopen juni vastzit, is definitief geen bestuursvoorzitter meer en wordt aangeklaagd.

Een werkgroep, afkomstig van verschillende financiële overheidscommissies, is aangesteld om gedurende een jaar het bestuur van Anbang over te nemen. Volgens de mededeling blijft het private karakter van de groep ongewijzigd.

Buitenlandse investeringen

Met de “illegale activiteiten” van Anbang doelt de toezichthouder op de reeks buitenlandse investeringen van de verzekeringsmaatschappij. Naast Vivat en het Waldorf kocht Anbang verzekeringsmaatschappijen in België, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, en zestien grote Amerikaanse hotels.

De Chinese autoriteiten trekken ten strijde tegen dergelijke grote uitgaven in het buitenland door rijke Chinese magnaten. Zijn doen hun aankopen vaak met geld dat ze zeer voordelig van de Communistische Partij hebben geleend. De regering van president Xi Jinping wil voorkomen dat dit geld verdwijnt naar het buitenland, waar het volgens haar niet bijdraagt aan de Chinese economie.

Het Volksdagblad, de spreekbuis van de Partij, schreef vorige zomer over “irrationele investeringen” die “grote risico’s opleveren voor ons financiële systeem”. “Het is beter dat zij het geleende geld in China investeren in plaats van zichzelf te verrijken”, aldus de partijkrant.

Afgelopen zomer riep de regering Anbang op zijn buitenlandse bezittingen te verkopen. De verzekeraar liet toen aan persbureau Bloomberg weten daartoe geen aanstalten te maken.

Twee maanden daarvoor maakte Anbang bekend dat topman Wu wegens “persoonlijke redenen” tijdelijk zijn functie niet kon uitoefenen. In werkelijkheid werd hij weggevoerd door de politie. Sindsdien zit Wu vast. Hij wordt nu vervolgd voor ‘economische misdaden’

Voor Vivat hebben de ontwikkelingen bij Anbang geen gevolgen, zei een woordvoerder tegen ANP. “Wij zijn een zelfstandige vennootschap. We volgen de ontwikkelingen in China natuurlijk wel op de voet.”