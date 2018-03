Bliksemsnelle egel is terug

De Sega Forever-reeks, heruitgaves van klassieke games voor oeroude consoles als het Master System en de Genesis, is sinds de lancering afgelopen zomer een grote teleurstelling. Tenzij je van advertenties, traag reagerende gameplay of grote blauwe lege vlakken aan de zijkanten van je scherm houdt. Het Forever-keurmerk was tot nu toe een garantie dat je de fijne herinneringen aan spellen uit je (verre) jeugd bezoedelt. De heruitgave van Sonic CD Classic, het tijdreisavontuur van de bliksemsnelle egel uit 1993, boezemde dan ook angst in. Het lijkt er echter op dat Sega geleerd heeft van zijn fouten. Het begint bij de Saved By The Bell-achtige beginschermen met neon-achtige kleuren, het iconische geanimeerde tekenfilmintro en het speelscherm: geen storende blauwe vlakken! De besturing van Sonic reageert tijdig en de knoppen zijn bijna onzichtbaar gemaakt om maximaal te genieten van de prachtige 16bit-graphics. De jaren negentig dance-soundtrack zorgt ervoor dat je samen met de egel door de tijd reist. Qua advertenties heeft Sega zijn lesje nog niet geleerd. Elk vrij veld in de vele spelmenu’s wordt gebruikt om televisieseries als Homeland, Google’s Pixel2-telefoon of apps als DominNations aan te prijzen. Tussen levels door wordt het scherm ook vaak gekaapt door commercie. De storende advertenties zijn te verwijderen met een eenmalige aankoop 2,29 euro.

Sonic CD Classic Android, iOS Gratis ●●●●●