BG en HTB in overspelresort Temptation Island

Een monumentaal gebouwde man kijkt zeer ernstig. Hij zegt: „Ik ben BG.” BG? Begane Grond? Bizar Gebouwd? Binnenhuisarchitect-Groenadviseur? Gelukkig legt hij het zelf uit: „Bloedje geil.” Nu zal ik niet meteen de schoolmeester uithangen door te zeggen dat bloedjegeil één woord is en dat B feitelijk dus een veel adequatere afkorting zou zijn. Mijn verbazing bestond er vooral uit dat er een wereld is waarin afkortingen niet het einde van alle mogelijke opwinding zijn, maar juist het begin.

Die wereld heet Temptation Island, het door RTL opgetuigde Vlaams-Nederlandse overspelresort dat nu bij mij het verlangen wekt om nieuwe afkortingen te verzinnen. Je zou er een bingokaart van kunnen maken: HTB (Hand tussen benen), LAO (Likken aan oor), TIZ (Topless in zee), NJIHGEGHA (Nee joh, ik had gewoon een geel hemdje aan), EBIA (Even bijten in arm), HGHGEKOHK (Hij gaf haar gewoon een klap op haar kont), SOHR (Slagroom op haar rug), P! (Plons!), HSDHZMA (Heel slim dekt hij zijn microfoontje af), IVHNGEVZ (Ik vind het nu gewoon een vies zwijn) tot het onvermijdelijke IHEIHSGV (Ik heb echt iets heel stoms gedaan vannacht).

Temptation Island is een merkwaardig mengsel van vleesmarkt, amateurtoneel en een vleugje jarenvijftigmoraal. Er zijn niet veel plaatsen waar partners (en dan vooral vrouwen) zo consequent als bezit worden aangemerkt. Ik zag zelfs een staredown tussen een zogenoemde ‘verleider’ en de vriend van de vrouw op wie hij zijn zinnen had gezet – een jongen die door een andere concurrent terloops als ‘een chubby mulat’ wordt aangeduid.

Het programma is ‘de ultieme guilty pleasure van Nederland’. Tenminste, dat zeggen de makers van Temptation Island zelf. Om de cultstatus te benadrukken is er nu Temptation Talk, een evaluatieprogramma naar het snelgroeiende model van Moltalk, Eilandpraat (over Expeditie Robinson) en Smaakt naar meer (over Heel Holland Bakt).

In Temptation Talk komt een bekende fan met analyses en hypotheses, zien we NEUF (Nooit eerder uitgezonden fragmenten), mogen ouders vertellen dat ze blij zijn van hun ontrouwe schoonzoon verlost te zijn en horen we hoe het verder is gegaan met oud-deelnemers. Bij dit alles draait het natuurlijk vooral om de vraag wie van de acht ‘gebonden’ vakantievierders dit seizoen zal vallen voor de verleiders door wie ze worden belaagd.

Op tv komen lijkt in de meeste gevallen een belangrijker doel te zijn geweest dan de liefde. Vaak blijken de deelnemers een loopbaan als model, dj of muzikant in de steigers te hebben staan die nog wel een opkontje kan gebruiken. Al levert de bekendheid geen blijvend succes: de singer-songwriter van vorig jaar gaat nu een restaurant beginnen, de dj moest uitleggen dat hij niet meer draaide. Hij had nog wel last van restjes van zijn realityroem: er waren in de pers berichten verschenen over een opstootje op straat waar hij bij betrokken was. Van het gerucht dat hij de gevangenis (Temptationless Island) in moest was niets waar, verzekerde hij.

Bij dit alles loopt onder in beeld een lichtkrant met kijkersvragen, die voor een belangrijk deel gaan over aard en gebruik van lichaamsdelen van de gasten.

Intussen weten de kijkers al sinds de eerste aflevering dat de afloop van dit alles onvermijdelijk is. Toen was een relatietherapeut te gast, die rustig uitlegde: „Natuurlijk zijn er stellen die de verleiding van Temptation Island zouden overleven, maar die geven zich niet op.” Dat was wat je noemt een HG – een hele geruststelling.