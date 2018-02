Baskische agent overleden bij voetbalrellen Bilbao

In Bilbao is donderdagavond een politieagent overleden bij rellen tussen fans van Athletic Bilbao en Spartak Moskou. De hooligans troffen elkaar voorafgaand aan de zestiende finale van de Europa League. De agent kreeg een hartaanval, meldde de Baskische politie in een persverklaring.

Bij de wedstrijd in de stad in het noordwesten van Spanje waren zeshonderd politieagenten ingezet, van wie honderd van de Baskische politiemacht Ertzaintza. De 51-jarige agent was betrokken bij een actie tegen Russische ‘ultra’s’ toen vlak bij hem vuurwerk werd afgestoken. Hij werd onwel en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar hij later overleed. Josu Zubiaga, viceminister van Veiligheid in de Baskische regering noemde de situatie waarin de politieman zich bevond “onnodig provocerend” en zei dat de autoriteiten zich moesten bezinnen op de voorbereiding van risicowedstrijden .

‘Provocaties’

De aanwezige politiemacht kon niet voorkomen dat supporters elkaar te lijf gingen. In de straten rondom het San Mamés-stadion bestookten de groepen elkaar met vuurwerk en flessen. De politie verrichte zeker vijf arrestaties; eerder op de dag werden ook boksbeugels, hamers en stenen ingenomen.

Vanuit de Europese voetbalorganisatie UEFA en Athletic Bilbao is geschokt gereageerd op de dood van de agent. Zubiaga zei verder over het geweld:

Het waren incidenten die goed werden beheerst door de Ertzaintza, maar tegen een hoge prijs. We moeten voetbalfans scheiden van de relschoppers, die alleen op geweld uit zijn.

Spartak won de wedstrijd donderdagavond met 2-1 van de thuisclub, maar doordat de Russen vorige week in Moskou met 1–3 verloren hadden, gaat Bilbao door naar de volgende ronde van de Europa League.