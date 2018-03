Biotechbedrijf Galapagos heeft over vorig jaar een verlies geleden van 116 miljoen euro. Een jaar eerder had het bedrijf nog 54 miljoen euro winst geboekt. De omzet steeg wel met 4 miljoen euro, naar 156 miljoen euro. Het bedrijf uit Mechelen was vrijdagochtend de grootste verliezer in een vlakke AEX-index. (NRC)