Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft overnames gedaan in Bulgarije en Roemenië. Takeaway.com is eigenaar geworden van het Bulgaarse BGmenu en het Roemeense Oliviera. Zo wil de maaltijdbezorger zijn positie in Oost-Europa versterken. Dat past binnen de strategie om verder uit te breiden. (NRC)