Autobommen doden zeker 18 mensen in Mogadishu

Na een maand van relatieve rust heeft in de Somalische hoofdstad Mogadishu weer een grote aanslag plaatsgevonden. Door twee autobommen zijn vrijdag zeker achttien mensen om het leven gekomen. Minstens twintig anderen raakten gewond. Opmerkelijk is dat de Somalische minister van Binnenlandse Zaken een dag eerder al waarschuwde voor een auto vol explosieven.

Een autobom ging af bij een hotel in de buurt van het hoofdkantoor van de inlichtingendiensten, zegt een hoofdofficier tegen persbureau AP. Een tweede bom explodeerde bij het presidentiële paleis. Daar probeerde de auto met hoge snelheid langs een checkpoint te komen. Daarna ontstond een vuurgevecht, waarin veiligheidsdiensten vijf aanvallers zeggen te hebben doodgeschoten.

Al-Shabaab

Terreurgroep Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist. De uit Somalië afkomstige extremisten zitten achter de meest bloedige aanslagen van het land. Ze willen de regering omverwerpen en vervangen door een streng islamitisch regime.

Troepen van de Afrikaanse Unie (AU) trekken zich de komende jaren terug uit Somalië. Het Somalische leger neemt de veiligheidstaak dan over. Donderdag uitte het hoofd van van de AU-missie, Francisco Madeira, zijn zorgen daarover. Volgens hem zijn de soldaten van Somalië er nog niet klaar voor.

In oktober kwamen 512 mensen om het leven toen de terroristen een vrachtwagen vol explosieven lieten ontploffen. Het was de dodelijkse aanslag ooit in het land. Al-Shabaab heeft die aanslag niet opgeëist.