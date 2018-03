Yannick Nézet-Séguin wordt eredirigent Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat dit jaar 100 jaar bestaat, heeft de huidige chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin benoemd tot eredirigent. Dat heeft het orkest deze week bekendgemaakt bij de presentatie van het nieuwe concertseizoen 2018/2019. Het seizoen is het eerste met de nieuwe chef-dirigent Lahav Shani (29), jongste chef-dirigent in de orkestgeschiedenis en pas ook tot chef van het Israel Philharmonic Orchestra benoemd. Lahav Shani trapt zijn eerste seizoen af met pianist Daniel Barenboim als solist en presenteert zich verder in een brede selectie ijzeren repertoire, van Schubert tot Mahler en Bruckner. In een programma met werken van Bach is hij ook te horen in de dubbelrol van solist op piano en dirigent.

Lahav Shani is de nieuwe chef-dirigent van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Foto Hans van de Woerd

Voor het orkest is het een historisch seizoen. Het orkest presenteert als nieuwigheid een weekendlang Sibelius-Festival. Oud-chef-dirigent Edo de Waart leidt Mozart en Strauss: het repertoire waarmee hij met het orkest in de jaren 70 furore maakte. Gergiev viert zijn dertigjarige band met het orkest in een bijzondere editie van het Gergiev Festival, Nézet-Séguin keert terug als eredirigent met Mahlers Totenfeier en de Dertiende van Sjostakovitsj.

Het orkest speelt verder drie wereldpremières, van Goebaidoelina’s cantate Über Liebe und Hass (versie 2018), het Triple Concerto van Martijn Padding en Love, baby love van Peter-Jan Wagemans.