De Britse bank Barclays heeft 2017 afgesloten met een miljardenverlies. Vooral eenmalige posten, zoals een miljoenenboete vanwege fraude met wisselkoersen, deden het resultaat geen goed. Om aandeelhouders gerust te stellen werd wel een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld. In Londen viel dat in goede aarde. (ANP)