De woede van een groep scholieren is de woede van een groot deel van Amerika geworden. De woede van Alfonso Calderon (16) bijvoorbeeld, die voor de camera’s van CNN zei: „Ik zat vier uur lang in een kast opgesloten, met mensen die huilden en baden voor hun leven. Ik weet wat het is om mijn ouders ‘vaarwel’ te sms’en. We zijn maar kinderen, maar we laten ons niet het zwijgen opleggen.”

Alfonso Calderon, Emma Gonzalez, David Hogg – het zijn bekende namen geworden. Het waren tot vorige week woensdag onbekende scholieren van Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Een kleine groep scholieren, met deze drie als opvallendste woordvoerders, heeft een grote verandering in gang gezet in Amerika. Ze overleefden de grote schietpartij op hun school, waarbij Nikolas Cruz vorige week zeventien scholieren en docenten vermoordde.

Massale schietpartijen zijn zo’n vast onderdeel van de Amerikaanse nieuwscyclus geworden, dat de verontwaardiging meestal snel is weggeëbd. Overlevende scholieren hebben vanuit het niets een krachtige protestbeweging tegen vuurwapengeweld opgezet. Ze dagen niet alleen de macht van de National Rifle Association (NRA) uit, maar ook het neerslachtige gevoel onder progressieve Amerikanen dat er toch niets aan het bezit van semi-automatische vuurwapens zal veranderen.

Verspreid over de natie

De woede van de scholieren heeft zich verspreid over de natie, vooral onder jongeren. Duizenden tieners demonstreerden deze week in Tallahassee, de hoofdstad van Florida, om te pleiten voor maatregelen om massale schietpartijen tegen te gaan. In het hele land verlaten scholieren hun school om spontaan mee te demonstreren. De scholieren willen een betere controle op de achtergrond van kopers van vuurwapens, en een verbod op semi-automatische wapens als de AR-15, het wapen dat op de school in Parkland is gebruikt.

Students in Broward County, Florida, walked out of their school in protest to call for increased gun control following the massacre at Marjory Stoneman Douglas High School last week https://t.co/DDOQHVp7Ry pic.twitter.com/faw0bzloPV — CNN (@CNN) 21 februari 2018

Aanvankelijk waren de demonstraties niet erg succesvol: het Huis van Afgevaardigden in Florida verwierp deze week een wetsvoorstel daartoe. Teleurgestelde scholieren, aanwezig bij de stemming, huilden op de publieke tribune. „Het brak mijn hart”, zei Sheryl Acquaroli (16), een scholier uit Parkland. „Het was ongevoelig hoe ze onmiddellijk tegenstemden.”

President Donald Trump heeft geen duidelijke positie ingenomen. Aanvankelijk praatte hij mee met de scholieren. Hij pleitte voor betere controle op de achtergrond van mensen die een vuurwapen kopen. Ook wilde hij de verkoop van zogeheten bump stocks, waarmee een gewoon geweer kan worden gebruikt als automatisch wapen, verbieden. Maar tijdens een bijeenkomst met scholieren, woensdag, was Trump terug op de NRA-lijn. Alleen bewapende leraren kunnen een schietpartij op school stoppen, zei Trump.

Het debat dooft niet

Maar de scholieren hebben buiten de politiek hun doel bereikt: het debat over vuurwapens dooft niet, zoals anders. En dat succes heeft voor een tegenbeweging gezorgd uit conservatieve hoek. Dat gebeurt op een manier die in de Amerikaanse politiek de afgelopen jaren normaal is geworden: met het zaaien van verwarring en het verspreiden van desinfomatie.

Complottensites als Gateway Pundit en Infowars, allebei sterk pro-Trump, verspreiden complottheorieën over de scholieren. Zij zijn niet de onschuldige slachtoffers van een traumatische schietpartij, is de boodschap, maar doen mee aan een linkse samenzwering om Amerikanen hun vuurwapens af te pakken. Ook gebruiken de media een andere theorie: Trump zou tegengewerkt worden door krachten van binnenuit, zoals de FBI.

En natuurlijk doet @infowars mee. Dit stuk suggereert dat de scholier gedrild is door de FBI, in hun strijd (?) tegen de NRA. 'The FBI has been hiring SJW’s for years. It’s endemic.' https://t.co/XL0q2PYGMK — Guus Valk (@apjvalk) 20 februari 2018

The Gateway Pundit, invloedrijk onder Trump-aanhangers, schreef deze week dat scholier David Hogg zich „als een pion” laat gebruiken „voor anti-Trump-retoriek en anti-vuurwapenwetten”. De site probeert te bewijzen dat Hogg gerepeteerde teksten uitsprak, wat zou bewijzen dat hij als een buikspreekpop in een groot complot gebruikt zou worden. De vader van Hogg heeft voor de FBI gewerkt. Gateway Pundit: „De FBI wil alleen maar UW grondwettelijke rechten inperken en hun eigen macht VERGROTEN.”

Infowars

Een dag later schreef The Gateway Pundit dat „de aan Soros gelinkte organisatie van de Vrouwenmars” achter de protesterende scholieren zit. Miljardair George Soros is het geliefde doelwit van rechtse blogs. „Ze zijn hevig anti-vuurwapens, anti-Amerikaans en anti-Trump.” De scholieren zouden een theaterachtergrond hebben, wat hun „gemak met de camera en zelfbeheersing” zou verklaren. Scholieren die pro-Trump zijn, zouden niet mogen spreken.

Infowars, een complottensite waar Donald Trump ooit als gast verscheen, noemt grote schietpartijen veel vaker ‘false flags’ – in scène gezette gebeurtenissen, die dienen om Amerikanen hun wapens af te pakken. Ook het drama in Parkland is een complot, volgens Infowars. „De FBI huurt al jaren SJW’s [social justice warriors, red.] in”, staat op de site van Infowars.

Deze week verspreidden de theorieën zich razendsnel, onder meer doordat YouTube een video met verdachtmakingen aan het adres van David Hogg prominent aanprees. Buzzfeed schreef dat op dinsdag het begrip ‘crisisacteur’ al door 108.135 mensen op Facebook werd besproken. Een filmpje dat op Twitter verspreid werd, haalde ruim zesduizend retweets.

Bekijk hieronder een interview van MSNBC met Favid Hogg:



YouTube heeft het veel gedeelde filmpje inmiddels verwijderd. Ook Twitter heeft accounts gesloten die complottheorieën verspreidden. Maar veel andere filmpjes blijven gewoon staan. En bovendien: de theorieën hebben hun weg naar boven al gevonden. Donald Trump jr. gaf enkele van deze tweets een ‘like’. David Clarke, een voormalige sheriff uit Milwaukee en bondgenoot van Trump, herhaalde op Facebook de complottheorie over George Soros.

The well ORGANIZED effort by Florida school students demanding gun control has GEORGE SOROS’ FINGERPRINTS all over it. It is similar to how he hijacked and exploited black people’s emotion regarding police use of force incidents into the COP HATING Black Lives Matter movement. pic.twitter.com/XDZ3bcwF6F — David A. Clarke, Jr. (@SheriffClarke) 20 februari 2018

Volwassenen versus kinderen

De conservatieve provocateur Dinesh D’Souza, die afgelopen zomer nog te gast was op het Witte Huis, noemde een overlevende „gestoord”, en plaatste een sarcastische tekst bij een foto van treurende scholieren, nadat de vuurwapenwet in Florida was weggestemd: „Volwassenen:1. Kinderen: 0.”

Dit is de conservatieve provocateur Dinesh d'Souza, afgelopen zomer nog te gast op het Witte Huis. https://t.co/M8wq3sSSmh — Guus Valk (@apjvalk) 21 februari 2018

De scholieren trekken zich weinig aan van deze tegenreactie. CNN zond op woensdagavond een twee uur durende, uiterst emotionele discussie uit tussen leerlingen en leraren van de school en, onder meer, de Republikeinse senator Marco Rubio. Onder druk van de tieners gaf Rubio voor het eerst toe dat hij mee wilde werken aan een verbod op de verkoop van grote vuurwapens tot 21 jaar, in plaats van 18 jaar. Dat is een grote stap voor Rubio, die donaties ontvangt van de NRA. De scholieren bereikten wat geen Democraat de afgelopen decennia is gelukt.

Bekijk hieronder de discussie: