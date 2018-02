Vier corruptiezaken maar ‘Bibi’ blijft

Welke zaken spelen er nu tegen Netanyahu?

Het toenemende aantal corruptiezaken rondom Netanyahu is overzichtelijk genummerd: zaak 1000, 2000, 3000 en 4000.

Vorige week dinsdag maakte de politie bekend Netanyahu te willen laten vervolgen in de zaken 1000 en 2000. De eerste zaak is de zogenaamde ‘sigarenkwestie’: de premier en zijn vrouw Sara zouden voor een miljoen shekel (230.000 euro) aan luxegoederen, waaronder sigaren, champagne en sieraden, hebben ontvangen van Hollywood-producent Arnon Milchan en zakenman James Packer. Als tegenprestatie zou de premier hebben geholpen met visa en wetswijzigingen. Volgens de beschuldigingen in de tweede zaak zou Netanyahu hebben geprobeerd de krant Yedioth Ahronoth te beïnvloeden. In ruil voor positieve berichtgeving zou de premier de concurrerende krant Israel Hayom beschadigen.

In zaak 3000 gaat het om mogelijke betaling van smeergeld rond de koop van duikboten van de Duitse staalgigant ThyssenKrupp. Hoewel in deze zaak verschillende medewerkers van Netanyahu zijn gehoord, is steeds benadrukt dat de premier geen verdachte is.

De vierde en meest explosieve zaak barstte deze week los met de arrestatie van topmensen van telecombedrijf Bezeq. Net als in zaak 2000 draait zaak 4000 om beïnvloeding. Een naaste medewerker van de premier zou het bedrijf hebben bevoordeeld in ruil voor gunstige berichtgeving op nieuwssite Walla, in bezit van dezelfde eigenaar als Bezeq. Bovendien bleek dat een vertrouweling van Netanyahu een voormalige rechter de positie van procureur-generaal zou hebben aangeboden op voorwaarde dat ze een zaak tegen Netanyahu’s echtgenote zou laten vallen.

Zaak 4000 is in een stroomversnelling gekomen nu een naaste medewerker van Netanyahu zich als kroongetuige heeft opgeworpen. Shlomo Filber, een voormalige topambtenaar van het ministerie van Communicatie, zou veel belastende informatie over Netanyahu kunnen leveren. Volgens Israëlische media beschikt de politie over geluidsopnamen waarin de nieuwssite-eigenaar opdracht geeft berichtgeving over Netanyahu en zijn vrouw aan te passen.