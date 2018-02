Verdachte moet luisteren tijdens spreekrecht slachtoffer

Verdachten van zware gewelds- of zedendelicten moeten voortaan in de rechtszaal zijn op het moment dat het slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Daarnaast moeten slachtoffers gehoord worden voordat een tbs’er op proefverlof gaat. De nieuwe wetgeving wordt donderdag door minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, meldt De Volkskrant.

Hiermee trekt Dekker de lijn door van het regeerakkoord, waarin staat dat er meer aandacht uit moet gaan naar slachtoffers in strafzaken. Dekker zegt tegen De Volkskrant dat de overheid hier lange tijd te weinig mee bezig is geweest:

“Het strafproces was iets tussen overheid en dader, vanuit het idee: als de dader maar wordt veroordeeld, is het slachtoffer daarmee geholpen. Maar dat is niet voldoende.”

Soms zien slachtoffers af van hun spreekrecht als ze weten dat een verdachte niet komt opdagen. Ook zijn sommige slachtoffers juist huiverig voor contact met de verdachte. Dekker kondigt voor deze groep slachtoffers “passende maatregelen rond de zitting” aan. Het ministerie heeft geen cijfers over het aantal verdachten dat nu wegblijft als het slachtoffer spreekt.

Het spreekrecht is in 2005 ingevoerd zodat slachtoffers tijdens zittingen een rede kunnen houden over het leed dat hen is aangedaan. Het is niet de bedoeling dat een slachtoffer spreekt over de verdachte of diens mogelijke straf.