Maduro verhoogt inzet van omstreden verkiezingen

De politieke crisis in Venezuela is donderdag verder geëscaleerd nadat president Nicolás Maduro aankondigde dat hij niet alleen de presidentsverkiezingen wil vervroegen naar 22 april, maar die dag ook nog een nieuwe volksvertegenwoordiging wil laten kiezen. Maduro verhoogt hiermee de inzet van een stembusgang die toch al zeer omstreden is.

Bij de presidentsverkiezingen zijn oppositiekandidaten ofwel uitgesloten van deelname of hebben ze zelf besloten deze te boycotten. Alleen een onbekende tv-dominee met een verleden als brandstofsmokkelaar wil het opnemen tegen Maduro. De regio riep de autoritaire president de afgelopen weken al op om eerlijke verkiezingen te houden en besloot hem niet uit te nodigen voor een Zuid-Amerikaanse top, in april. Maduro zegt toch te willen komen. (AP, AFP)