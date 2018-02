Van Aartsen: reik salafistische moslims de hand

Amsterdam moet jonge moslims „de hand reiken” als zij hun „richtsnoer en vastigheid” zoeken bij salafistische moskeeën. Dat zei waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen donderdag in een commissie van de gemeenteraad. Hij laakte „het continu hameren op het gevaar van het salafisme”. Jongeren vinden volgens hem „houvast in zulke gebedshuizen. Wij moeten dat accepteren”.

Van Aartsen sprak in de commissievergadering over twee kritische rapporten die eerder deze week verschenen over het radicaliseringsbeleid van de gemeente. In een ervan, opgesteld door terrorismedeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf, staat dat het Amsterdamse beleid in de afgelopen jaren leek te lijden aan „religieuze kramp”. Het rapport spreekt van een „ongemakkelijke houding ten aanzien van het vraagstuk van de raakvlakken tussen terrorisme/ radicalisering en religie”. Ook gaat het rapport in op het feit dat de lokale overheid lange tijd geen structurele contacten onderhield met religieuze instellingen.

Raadsleden van CDA en VVD legden de nadruk op de eerste opmerking en vinden dat het de laatste jaren heeft geschort aan een duidelijk aanwijzen van gevaarlijke ontwikkelingen van radicalisering onder moslims. Van Aartsen (VVD) wees vooral op de tweede vaststelling. Hij gaf een voorbeeld uit de tijd dat hij burgemeester was van Den Haag: de as-Soennah moskee – een van de gebedshuizen „die worden vereenzelvigd met gevaarlijke ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap”. Toen daar de imam onder druk van een groep jonge moskeegangers vertrok, is die moskee orthodox gebleven, zei Van Aartsen. „Maar dan één die zo’n positieve bijdrage levert binnen de Haagse gemeenschap.” Zulke voorbeelden zijn er volgens hem in Amsterdam ook. „Het gros van die mensen in meer orthodoxe moskeeën neigt niet tot radicale daden.”

Op de dag van het raadsdebat maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het strafvervolging instelt tegen het voormalig hoofd van het Amsterdamse programma radicalisering en polarisatie. De vorig jaar met strafontslag weggestuurde ambtenaar wordt vervolgd voor het vervalsen van facturen. Ook een 36-jarige medewerker wordt vervolgd.

Belangenverstrengeling

Deze zaak was de aanleiding voor de onderzoeken. De ambtenaar heeft volgens het Bureau Integriteit van de gemeente een „onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan”, door opdrachten te gunnen aan een persoon met wie zij een privérelatie onderhield.

Het is „reëel”, schreef de burgemeester eerder deze week, om aan te nemen dat de gemeente hierdoor financieel is benadeeld. Van Aartsen zei donderdag niet te geloven dat Amsterdam door de handelwijze van de ambtenaar in gevaar is gebracht.

De burgemeester las in de rapporten dat „het beleid in Amsterdam deugt”. Hij vindt het dan ook „niet logisch om over te gaan op volstrekt ander beleid”. Wel beaamt Van Aartsen dat het verstandig is om het radicaliseringsbeleid niet alleen een zaak voor de burgemeester te laten zijn, zoals het de afgelopen jaren was. „Omgang tussen burgemeester en wethouders is van wezensbelang.”