Ex-radicaliseringsambtenaar Amsterdam wordt vervolgd

Het voormalig hoofd van het Amsterdamse programma tegen radicalisering en polarisatie, Saadia Ait-Taleb (34), wordt vervolgd voor het vervalsen van facturen. Dit heeft het Openbaar Ministerie deze donderdag bekendgemaakt. Ook vervolgt het OM een 36-jarige man. De hoofdverdachte zou de man opdrachten hebben gegund, terwijl ze met hem een privérelatie had. Haar leidinggevenden werden hiervan niet op de hoogte gesteld. Ook vermoedt de gemeente dat er te veel voor de opdrachten is betaald"– reden om Ait-Taleb vorig jaar augustus te ontslaan. De belangenverstrengeling is vorige week bevestigd door het gemeentelijke Bureau Integriteit, dat met twee rapporten kwam. Het bureau trok de conclusie dat de aanpak van het programma tegen radicalisering en polarisatie „tekortschoot”. (NRC)