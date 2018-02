Vakbonden breken cao-onderhandelingen met overheid af

Voorlopig komt er geen nieuwe cao voor de tienduizenden rijksambtenaren in Nederland. De vakbonden die sinds twee maanden met de overheid in onderhandeling waren over een nieuwe overeenkomst hebben donderdagochtend de gesprekken afgebroken. FNV maakte dat bekend in een persbericht.

Naast FNV Overheid onderhandelden ook Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF mee. Breekpunt volgens de bonden is dat minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) niet wil voldoen aan de looneis van 3,5 procent. Ze zeggen pas weer in gesprek met de minister te gaan als ze tegemoetkomt aan die loonstijging. Inmiddels bereiden de bonden acties voor.

Verwijt

Het kabinet deed eerder een oproep aan het bedrijfsleven dat de lonen het komende jaar omhoog moeten. De gunstige staat van de economie laat dat toe, zeiden premier Rutte en toenmalig Financiën-minister Dijsselbloem tijdens Prinsjesdag. FNV verwijt de overheid dat ze zelf niet aan die loonstijging willen voldoen.

Minister Ollongren noemt de looneis van de vakbonden in een reactie “vrij hoog” en betitelt het afbreken van de gesprekken als “voortijdig”. De minister zegt dat het kabinet “in de context van de totale overheidsfinanciën” nog moet bekijken hoeveel loonruimte er is. “Er ligt nog geen bod van onze kant”, aldus Ollongren. Ze hoopt dat de gesprekken met de vakbonden op een later moment kunnen worden hervat.

De arbeidsovereenkomst geldt voor 110.000 rijksambtenaren. De vorige cao liep 31 december 2017 af. Voor nu blijft een tussen-cao gelden die de bonden en de overheid eind vorig jaar overeenkwamen. Daarin is een loonsverhoging opgenomen van 1,4 procent, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

