Tweede man Unicef weg na #MeToo-affaire

De plaatsvervangend directeur van Unicef, Justin Forsyth, heeft ontslag genomen na ophef over vrouwonvriendelijk gedrag. Dat heeft het kinderfonds van de Verenigde Naties donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Forsyth vertrekt na berichtgeving over ongepast gedrag in zijn tijd als algemeen directeur bij Save the Children in het Verenigd Koninkrijk. Deze organisatie kwam afgelopen dinsdag met een verklaring over vrouwonvriendelijk handelen van Forsyth in 2011 en 2015. Hij zou drie vrouwelijke medewerkers ongepaste berichten hebben gestuurd en opmerkingen hebben gemaakt over hun kledingstijl, schrijft persbureau AFP.

Deze zaken werden destijds onderzocht en leken volgens Save the Children daarna afgehandeld. Forsyth bood de betreffende drie vrouwen excuses aan. Recent is echter gebleken dat de interne procedures volgens het goede doel niet volledig werden gevolgd. Save the Children heeft excuses aangeboden en een onderzoek aangekondigd naar de eigen organisatiecultuur, dat in juni moet zijn afgerond.

Unicef stelt dat de hulporganisatie niet op de hoogte was van de beschuldigingen aan het adres van Forsyth. Hij was twee jaar werkzaam voor Unicef.

‘Ik vertrek niet vanwege mijn fouten’

In een verklaring laat Forsyth weten dat hij niet vertrekt vanwege “de fouten die ik heb gemaakt bij Save the Children”. Volgens hem zijn deze zaken wel degelijk goed afgehandeld en gebeurde dit “jaren geleden”. Wel verontschuldigt hij zich opnieuw.

Forsyth zegt ontslag te hebben genomen om verdere schade voor zowel Unicef als Save the Children voor te zijn; “Ik kan dit niet laten gebeuren”. Forsyth zegt ernaar uit te kijken om meer tijd met zijn vrouw en zoon door te brengen.