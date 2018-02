Tweede Kamer stemt in met afschaffen referendum

Het raadgevend referendum wordt als het aan de Tweede Kamer ligt afgeschaft. Na een hoofdelijke stemming schaarde een meerderheid (76 Kamerleden voor, 69 tegen) zich donderdag achter dit kabinetsvoorstel.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat het raadgevend referendum, dat volgens het kabinet "niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht", zou verdwijnen. Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft het Oekraïne-referendum, het eerste raadgevend referendum (in 2016), laten zien dat het verwarring schept bij de kiezer. Hoewel een meerderheid 'nee' stemde tegen het EU-verdrag met Oekraïne, nam de politiek dit advies van de kiezer niet over: het verdrag kwam er toch.

Oppositiepartijen van links tot rechts hekelden in het Kamerdebat afgelopen weken de snelle afschaffing, zonder evaluatie en poging om het referendum te verbeteren. Ook het besluit van Ollongren om de afschaffing zelf uit te sluiten van een referendum kreeg veel kritiek, zelfs van de SGP, die principieel tegen referenda is. Een amendement van onder anderen SGP-Kamerlid Bisschop om zo’n referendum toch mogelijk te maken werd na een hoofdelijke stemming met een klein verschil (71 voor, 72 tegen) verworpen.

Wetsvoorstel naar Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, gaat het wetsvoorstel naar de senaat. Hoewel de Eerste Kamer formeel niet gebonden is aan het regeerakkoord, is het de verwachting dat het wetsvoorstel het ook daar zal halen. De coalitie beschikt in de senaat ook over een minimale meerderheid van één zetel.

Op 21 maart vindt nog een raadgevend referendum plaats over een wet die de geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Mogelijk volgt daarna nog een laatste referendum over het afschaffen van een fiscaal voordeel voor huizenbezitters (de wet-Hillen). 50Plus is bezig met het ophalen van de benodigde 300.000 handtekeningen en heeft daarvoor nog tot begin maart de tijd.