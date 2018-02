Tot drie jaar cel echtpaar voor uitbuiten zwakbegaafde man

Een echtpaar uit Tubbergen heeft tot drie jaar cel gekregen voor het uitbuiten en gevangen houden van een zwakbegaafde man in hun woonwagen. Gretha K. is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, Adje B. tot drie jaar cel. Beiden kregen daar een jaar voorwaardelijk bij. Ook moeten ze het slachtoffer 40.000 euro aan smartengeld betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zeven jaar tegen het stel.

B. en K. dwongen het slachtoffer tussen 2007 en 2015 voor hen te werken als ‘huisslaaf’, soms wel zestien uur per dag. Ook werkte hij op de kermis, in de oud-ijzerhandel en in de kringloopwinkel van het stel. In ruil daarvoor mocht hij bij het echtpaar inwonen. Het slachtoffer heeft een IQ van 72 en kampt met ADHD en PDD-NOS.

Geslagen, geduwd en geschopt

De veroordeelden scholden hem uit en gaven hem te weinig eten. Het voedsel dat hij kreeg, moest hij afgezonderd van het gezin opeten. Ook hebben de verdachten verklaard het slachtoffer te hebben geslagen, geduwd en geschopt. Dit is door getuigen bevestigd.

Daarnaast werd het slachtoffer als katvanger gebruikt; in totaal zijn er 24 auto’s op zijn naam gezet door het stel om zelf wettelijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Een derde verdachte zou ook op deze manier misbruik van het slachtoffer hebben gemaakt, maar hij is vrijgesproken. De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor zijn rol in de uitbuiting.

Moderne slavernij

Bij een eerdere zitting vergeleek de openbaar aanklager de zaak met moderne slavernij. “Dit is voor Nederlandse begrippen het extreme voorbeeld.” Het stel moet ruim 400.000 euro aan criminele winst terugbetalen aan de staat.