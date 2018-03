Gegrilde lamskoteletjes

Schrik niet van de barbecue in het recept, ik weet dat het daar nu niet de tijd voor is; een oven met grillstand is ook prima. Je mist dan wel het rokerige van de barbecue, maar dat is dan iets om later in de zomer nog eens te doen.

Meng de koolzaadolie met de chilipasta, de knoflook-gemberpasta, de garam masala, het kurkumapoeder, het chilipoeder en het citroensap in een grote glazen of keramische schaal. Voeg de lamskoteletjes toe en masseer de marinade in het vlees. Laat dit ongeveer 20 minuten staan.

Klop de yoghurt romig en schenk over het vlees, zodat alle lamskoteletjes met yoghurt zijn bedekt. Laat 24 tot 72 uur afgedekt in de koelkast marineren. (Je kunt korter marineren, maar hoe langer hoe beter.)

Maak de barbecue klaar voor de directe grillmethode en laat de kolen witheet worden. Gril elk lamskoteletje tot de onderkant mooi geroosterd is, keer om en rooster ook de andere kant. Haal van het rooster en laat 5 minuten rusten. Bestrooi met zout en peper en garneer met de koriander.