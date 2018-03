Het olympisch debuut van snowboardster Michelle Dekker is uitgesteld. De kwalificaties van de parallelreuzenslalom zijn verplaatst van donderdag naar zaterdagochtend. Later die dag vinden ook de finalewedstrijden plaats. Het programma is aangepast vanwege de te verwachten weersomstandigheden van vrijdag. In wedstrijden voor de wereldbeker wordt de parallelreuzenslalom ook in één dag afgewerkt. (ANP)