Myhrer wint goud, Hirscher valt uit

De Zweed André Myhrer heeft verrassend goud behaald op de slalom. Zilver was er voor de Zwitser Ramon Zenhäusern, ook verrassend. Het brons ging naar de Oostenrijker Michael Matt. Myhrer (35) pakte al brons op de slalom in Vancouver (2010). De Oostenrijkse favoriet Marcel Hirscher had zichzelf in de eerste run uitgeschakeld door een poortje te missen. De Zwitserse Michelle Gisin won goud op de combinatie, voor de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. (ANP)