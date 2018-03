Roda JC verliest kort geding en is definitief uit bekertoernooi

Roda JC is donderdag definitief uitgeschakeld voor het KNVB-bekertoernooi. De club heeft het kort geding dat het tegen voetbalbond KNVB had aangespannen verloren, meldt ANP.

Roda was het niet eens met de uitslag van de kwartfinale die het begin februari speelde tegen Willem II en daagde de voetbalbond voor de rechter. Roda verloor de eindronde na strafschoppen (2-2).

Op advies van de videoscheidsrechter keurde de scheidsrechter in reguliere speeltijd de 2-3 van de Limburgse club af. Roda-speler Mikhail Rosheuvel maakte in aanloop naar die goal hands. Roda vond het onterecht dat het doelpunt niet telde omdat Willem II na de handsbal in balbezit kwam.

Geen controle

KNVB-advocaat Harro Knijff zei eerder tegenover ANP dat er na de handsbal geen sprake was van “controle over de bal” door Willem II, en dat daarom het doelpunt rechtmatig is afgekeurd. Roda wilde dat met een stand van 3-2 de laatste acht minuten van de wedstrijd opnieuw worden gespeeld.

Voor de club waren de belangen in deze zaak groot. Niet alleen loopt het nu een halve finaleplek mis, maar ook naar schatting een half miljoen euro aan inkomsten.

Willem II speelt 28 februari de halve finale tegen Feyenoord.